Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.04
USD
26.01
RUB
0.45
EUR
29.05
USD
26.01
RUB
0.45
EUR
29.19
USD
26.05
RUB
0.46
Кино
Новости кино
18 июня 17, 10:53
Умер Сэм Бизли – актер из фильма о Гарри Поттере
Сэм Бизли
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
На 102 году жизни скончался известный британский актер театра и кино Сэм Бизли.

Стало известно, что еще 12 июня в Лондоне (Великобритания) умер актер Сэм Бизли. Артист скончался во сне. Ему был 101 год. 

В фильме Гарри Поттер и Орден феникса Бизли сыграл бывшего директора школы Хогвартс Эдварда Эверарда. Его “оживленные портреты“ можно увидеть в кабинете Албуса Дамблдора и в министерстве магии.

Читай также: СКОНЧАЛСЯ ИЗВЕСТНЫЙ АКТЕР ИЗ ГАРРИ ПОТТЕРА

Также Бизли снялся в таких картинах, как Мадам Сузацка (1988),Гордость и предубеждение (1995), Убийства в Мидсомере (2000), Агент Джонни Инглиш (2003), Бриджит Джонс: грани разумного(2004), Маленькая Британия (2005), Несчастный случай (2007), Война Фойла (2007), Питер Кингдом вас не бросит (2007). Последние годы Бизли играл в театре.


Напомним, 12 января 2016 года на 70-м году жизни умер актер Алан Рикман, сыгравший роль Северуса Снейпа в серии фильмов о Гарри Поттере.

Смотри онлайн-видео, которое состоит из фото актера Сэма Бизли:

Источник: ivona
Ещё по теме:
Звезда «Гарри Поттера» скончался от рака (ФОТО)
Warner Bros. снимет новую трилогию о Гарри Поттере
Единственная рукопись приквела о Гарри Поттере украдена
Назван исполнитель главной роли в римейке "Рэмбо"
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Пять культовых фильмов, которые стоит посмотреть до 30 лет
noimageСтала известна причина смерти актрисы Керри Фишер
noimageСкончался Алексей Баталов: биография актера (ВИДЕО)
noimageПоявилось единственное видео реального боя Брюса Ли (ВИДЕО)
noimageТОП-5 короткометражек с известными актерами Голливуда
Лента новостей