Умер Сэм Бизли – актер из фильма о Гарри Поттере

Стало известно, что еще 12 июня в Лондоне (Великобритания) умер актер Сэм Бизли. Артист скончался во сне. Ему был 101 год.

В фильме Гарри Поттер и Орден феникса Бизли сыграл бывшего директора школы Хогвартс Эдварда Эверарда. Его “оживленные портреты“ можно увидеть в кабинете Албуса Дамблдора и в министерстве магии.

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Также Бизли снялся в таких картинах, как Мадам Сузацка (1988),Гордость и предубеждение (1995), Убийства в Мидсомере (2000), Агент Джонни Инглиш (2003), Бриджит Джонс: грани разумного(2004), Маленькая Британия (2005), Несчастный случай (2007), Война Фойла (2007), Питер Кингдом вас не бросит (2007). Последние годы Бизли играл в театре.





Напомним, 12 января 2016 года на 70-м году жизни умер актер Алан Рикман, сыгравший роль Северуса Снейпа в серии фильмов о Гарри Поттере.

Смотри онлайн-видео, которое состоит из фото актера Сэма Бизли: