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Новости кино
21 июня 17, 23:55
Создатели "Шерлока" выпустят сериал о Дракуле
Шерлок
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Формат "Дракулы" будет напоминать "Шерлока".
Создатели британского сериала "Шерлок" планируют создать новое шоу о Дракуле, сообщает Variety.

Сценарий нового проекта напишут Марк Геттис и Стивен Моффат, а продюсировать будет компания Сью Верчью Hartswood Films. Как отмечает издание, работа над сериалом еще не началась, поскольку Геттис и Моффат работают над сольными проектами, но уже идут переговоры с ВВС о трансляции "Дракулы".

"Шерлок" выходит в формате мини-сериала с эпизодами по 90 минут. Такой же формат будет и у "Дракулы".

Ранее сообщалось о том, что премьера четвертого сезона "Шерлока" стала вторым по популярности шоу в Великобритании, показанным в новогодние праздники. "Шерлок" уступил только отсчету до наступления нового года и трансляции фейерверков, которые посмотрели 11,6 миллиона зрителей. Сериал посмотрели 32,8% телевизионной аудитории. Кроме того, новый сезон "Шерлока" обошел по популярности рождественское обращение королевы Елизаветы, которое посмотрели 7,7 миллиона жителей Великобритании.

Источник: zn.ua
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