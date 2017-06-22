Создатели "Шерлока" выпустят сериал о Дракуле

Создатели британского сериала "Шерлок" планируют создать новое шоу о Дракуле, сообщает Variety.





Сценарий нового проекта напишут Марк Геттис и Стивен Моффат, а продюсировать будет компания Сью Верчью Hartswood Films. Как отмечает издание, работа над сериалом еще не началась, поскольку Геттис и Моффат работают над сольными проектами, но уже идут переговоры с ВВС о трансляции "Дракулы".





"Шерлок" выходит в формате мини-сериала с эпизодами по 90 минут. Такой же формат будет и у "Дракулы".





Ранее сообщалось о том, что премьера четвертого сезона "Шерлока" стала вторым по популярности шоу в Великобритании, показанным в новогодние праздники. "Шерлок" уступил только отсчету до наступления нового года и трансляции фейерверков, которые посмотрели 11,6 миллиона зрителей. Сериал посмотрели 32,8% телевизионной аудитории. Кроме того, новый сезон "Шерлока" обошел по популярности рождественское обращение королевы Елизаветы, которое посмотрели 7,7 миллиона жителей Великобритании.



