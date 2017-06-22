Появился новый трейлер и постеры 7-го сезона "Игры престолов

Джон Сноу же призывает всех объединиться против общего врага.





“На протяжении столетий наши семьи воевали вместе против общего врага. Мы должны сделать то же самое, если хотим выжить, потому что враг вполне реален. Он всегда был таким“,– звучат слова Джона Сноу в кадре.





















































Кроме того, создатели сериала поделились с поклонниками новыми постерами, на которых Кит Харрингтон, Эмилия Кларк, Лина Хиди, Софи Тернер и другие актеры появились в образах своих персонажей.





“Зима здесь“,– гласит слоган на всех двенадцати плакатах.

























Постер сериала Игра престолов





Седьмой сезон Игры престолов стартует 16 июля.





Напомним, Звезда Игры престолов снялась обнаженной в новом