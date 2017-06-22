Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.01
USD
26.02
RUB
0.43
EUR
29.05
USD
26.02
RUB
0.43
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Кино
Новости кино
22 июня 17, 21:06
Появился новый трейлер и постеры 7-го сезона "Игры престолов
Игра престолов
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Кит Харингтон, Эмилия Кларк, Софи Тернер и другие появились в свежем видео от телеканала HBO.
В сети появился второй официальный трейлер седьмого сезона американского фэнтезийного сериала Игра престолов, в котором можно увидеть главных героев популярного телешоу.

Кит Харингтон, Эмилия Кларк, Софи Тернер, Лина Хиди, Мэйси Уильямс и другие актеры возвращаются на экраны в продолжении киноэпопеи.

В трейлере появляется Дейенерис Таргариен  – уже в Вестеросе на фоне своего родового гнезда.

Смотри новый трейлер седьмого сезона Игры престолов:


Джон Сноу же призывает всех объединиться против общего врага.

“На протяжении столетий наши семьи воевали вместе против общего врага. Мы должны сделать то же самое, если хотим выжить, потому что враг вполне реален. Он всегда был таким“,– звучат слова Джона Сноу в кадре.













Кроме того, создатели сериала поделились с поклонниками новыми постерами, на которых Кит Харрингтон, Эмилия Кларк, Лина Хиди, Софи Тернер и другие актеры появились в образах своих персонажей.

“Зима здесь“,– гласит слоган на всех двенадцати плакатах.

 

 


Постер сериала Игра престолов

Седьмой сезон Игры престолов стартует 16 июля.

Напомним, Звезда Игры престолов снялась обнаженной в новом 


Источник: ivona
Ещё по теме:
Софи Тернер подтвердила участие в новых "Людях Икс"
Кит Харингтон сыграет в драме о Гае Фоксе
Кит Харингтон о седьмом сезоне Игры престолов
Трейлер приквела "Теории большого взрыва" - Видео
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Создатели "Шерлока" выпустят сериал о Дракуле
noimageНеделя итальянского кино: чем удивит фестиваль в этом году?
noimageУмер Сэм Бизли – актер из фильма о Гарри Поттере
noimageПять культовых фильмов, которые стоит посмотреть до 30 лет
noimageСтала известна причина смерти актрисы Керри Фишер
Лента новостей