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Кино
Новости кино
23 июня 17, 09:22
Рон Ховард снимет спин-офф Звездных войн о молодом Хане Соло
Рон Ховард
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Об этом объявила президент Lucasfilm Кэтлин Кеннеди.

Постановкой спин-оффа из вселенной Звездных войн о молодом Хане Соло займется известный кинорежиссер Рон Ховард. Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление компании Lucasfilm.

В частности, о привлечении Ховарда к работе над спин-оффом объявила президент Lucasfilm Кэтлин Кеннеди.

"На Lucasfilm мы считаем, что самая высокая цель каждого фильма – восхищаться, продвигая дух саги, начало которой Джордж Лукас положил сорок лет назад", – заявила Кеннеди.

Рон Ховард – один из самых известных режиссеров Голливуда, он снял такие картины, как Аполлон-13, Нокдаун, Гонка, Игры разума, а также экранизации книг Дэна Брауна Код да Винчи – Ангелы и демоны и Инферно.

Его фильм Игры разума завоевал четыре премии Оскар, в том числе за лучший фильм и лучшую режиссуру.

Как сообщалось, ранее режиссеры Фил Лорд и Кристофер Миллер отказались от работы над спин-оффом о Хане Соло. Причиной их ухода называлось несовпадение их творческого видения и продюсеров картины.

Звездные войны будут снимать еще 15 лет
Korrespondent
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