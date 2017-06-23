"Самый ненавидимый" фильм года снял режиссер "Звездных войн"

Режиссер будущего фильма "Звездные войны: Эпизод 9" Колин Треворроу снял "самый ненавидимый" фильм этого года. Лента "Книга Генри" вызвала крайне негативную реакцию критиков, а также получила жесткие оценки от СМИ, передает Esquire.

Поклонники фантастической саги "Звездные войны" всерьез задумались о судьбе будущей ленты. К тому же, Треворроу подвергся критике на фоне увольнения режиссеров Фила Лорда и Кристофера Миллера из спин-оффа, посвященного Хану Соло.





Работу Треворроу назвали "гротескно фальшивой и манипулирующей". При этом сам режиссер данные оценки назвал "несколько душераздирающими".

Ранее Корреспондент.net сообщал, что в Сети появился первый трейлер нового эпизода саги "Звездные войны".



