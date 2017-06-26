Новый "Мир Юрского периода" покажет павшее королевство

Фильм будет называться "Jurassic World: Fallen Kingdom" ("Мир Юрского периода: Павшее королевство"). На обнародованном плакате есть также слоган "Life finds a way".





InterMedia напоминает, что в продолжении снимутся актеры из "Мира Юрского периода" Крис Прэтт и Брайс Даллас Ховард, а также Джефф Голдблюм (снимавшийся в двух первых "Парках Юрского периода"), Джеральдина Чаплин, Тед Левайн, Даниэла Пинеда, Джеймс Кромвелл, Тоби Джонс и другие.





Режиссером сиквела стал Хуан Антонио Байона.





Премьера назначена на 22 июня 2018 года.