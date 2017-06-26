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Кино
Новости кино
25 июня 17, 23:44
Новый "Мир Юрского периода" покажет павшее королевство
Мир Юрского периода
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Официальное название сиквела "Мир Юрского периода" было объявлено 22 июня 2017 года.
Фильм будет называться "Jurassic World: Fallen Kingdom" ("Мир Юрского периода: Павшее королевство"). На обнародованном плакате есть также слоган "Life finds a way".

InterMedia напоминает, что в продолжении снимутся актеры из "Мира Юрского периода" Крис Прэтт и Брайс Даллас Ховард, а также Джефф Голдблюм (снимавшийся в двух первых "Парках Юрского периода"), Джеральдина Чаплин, Тед Левайн, Даниэла Пинеда, Джеймс Кромвелл, Тоби Джонс и другие. 

Режиссером сиквела стал Хуан Антонио Байона.

Премьера назначена на 22 июня 2018 года.
 
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