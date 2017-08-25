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23 августа 17, 22:05
Восемь украинских фильмов претендуют на борьбу за «Оскар»
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Вчера украинский Оскаровский комитет завершил прием заявок на участие в отборе национальных фильмов.

Национальный союз кинематографистов представил список из восьми украинских фильмов, которые будут бороться за право представить Украину в рамках 90-й церемонии вручения премии Оскар в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

Вчера украинский Оскаровский комитет завершил прием заявок на участие в отборе национальных фильмов. В список вошли 8 фильмов, среди которых один документальный, одна анимация и шесть игровых картин. Картина, которая завоюет право бороться за «Оскар» будет выбрана 29 августа.

Итак, в соревновании участвуют:

1. «Війна химер» Марии и Анастасии Старожицких

2. «Dzidzio Контрабас» Олега Борщевского

3. «Рівень чорного» Валентина Васяновича

4. «Стрімголов» Марины Степанской

5. «Червоний» Зазы Буадзе

6. «Жива» Тараса Химича

7. «Микита Кожум’яка» Манука Депояна

8. «Чужа молитва» Ахтема Сейтаблаева.
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