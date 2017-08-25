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23 августа 17, 22:48
Вышел трейлер последней серии новой «Игры престолов»
Эпизод станет последним в этом сезоне
Соответствующее видео было опубликовано на YouTube-канале сериала.
В ролике показа Санса Старк в Винтерфелле, армия дотракийцев, которая вместе с Безупречными во главе с Серым Червем окружают Хайгарден.
В конце трейлера звучит голос Джона Сноу: «Есть только одна война, которая важна, и она уже здесь».
Как называется заключительная серия, пока неизвестно. Отмечается, что она будет рекордно длинной — 81 минута.
Седьмой эпизод выйдет в эфир в воскресенье, 27 августа.
«Игра престолов» (англ. Game of Thrones) — американский драматический телесериал в жанре фэнтези, созданный по мотивам цикла романов «Песнь Льда и Огня» писателя Джорджа Мартина. Съемки телесериала ведутся в нескольких странах, включая Великобританию (Северная Ирландия), Мальту, Хорватию, Исландию и Марокко.
источник: pl.com.ua