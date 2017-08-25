Вышел трейлер последней серии новой «Игры престолов»

Эпизод станет последним в этом сезоне





Соответствующее видео было опубликовано на YouTube-канале сериала.





В ролике показа Санса Старк в Винтерфелле, армия дотракийцев, которая вместе с Безупречными во главе с Серым Червем окружают Хайгарден.













В конце трейлера звучит голос Джона Сноу: «Есть только одна война, которая важна, и она уже здесь».







