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24 августа 17, 09:09
Появился первый промо-ролик украинского фильма "Киборги"
Киборги
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В Интернете появился премьерный тизер к фильму "Киборги", поветствующем о защите Донецкого аэропорта в 2014-2015 годах. 

Соответствующие видео можно посмотреть на YouTube канале.

Отметим, что кинолента "Киборги" это история не о войне, а о современных героях, которые творят нашу новую Украину.

При этом саундреком стала песня группы Океан Эльзы "Не твоя війна". В свою очередь режиссером фильма выступил Ахтем Сеитаблаев, который сыграл одну из ролей.

Консультировали создателей сами бойцы, которые защищали аэропорт. 

Стоить отметить, что премьера фильма должна состоятся шестого декабря 2017 года, в День ВСУ. 

Напомним, как сообщалось, фильм "Звездные войны" станет сериалом. Телекомпания ABC сообщила о начале переговоров со студией Lucasfilm об идее создания телевизионного сериала по знаменитой вселенной "Звездных войн".
URA-Inform
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