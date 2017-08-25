Появился первый промо-ролик украинского фильма "Киборги"

Соответствующие видео можно посмотреть на YouTube канале.

Отметим, что кинолента "Киборги" это история не о войне, а о современных героях, которые творят нашу новую Украину.

При этом саундреком стала песня группы Океан Эльзы "Не твоя війна". В свою очередь режиссером фильма выступил Ахтем Сеитаблаев, который сыграл одну из ролей.

Консультировали создателей сами бойцы, которые защищали аэропорт.

Стоить отметить, что премьера фильма должна состоятся шестого декабря 2017 года, в День ВСУ.

Напомним, как сообщалось, фильм "Звездные войны" станет сериалом. Телекомпания ABC сообщила о начале переговоров со студией Lucasfilm об идее создания телевизионного сериала по знаменитой вселенной "Звездных войн".