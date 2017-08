Хакеры раскрыли финальную серию "Игры престолов"

Такие сведения передает The Wrap.

Как отмечается, документ состоит из 20-ти страниц и датируется 26 апреля 2016 года.

При этом полное содержание всех серий седьмого сезона, включая заключительный эпизод "The Dragon and the Wolf" залили в сеть под названием Шестая волна утечек HBO. Также компьютерные взломщики обнародовали контракты и другие данные актеров сериала.

Стоить отметить, финальный эпизод Игры престолов под названием Дракон и волк выйдет в эфир HBO в воскресенье, 27 августа.

Заключительный эпизод седьмого сезона продлится 79 минут и станет самым длинным в истории сериала.

Напомним, ранее хакерская группа OurMine взломала аккаунты телеканала НВО Twitter и Facebook. А также эта же группа провела взлом аккаунта "Игры престолов" в Twitter.