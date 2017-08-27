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27 августа 17, 11:03
Хакеры раскрыли финальную серию "Игры престолов"
Игра престолов
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В результате хакерской атаке в сеть попал сюжет финальной серии седьмого сезона сериала "Игра престолов".

Такие сведения передает The Wrap.

Как отмечается, документ состоит из 20-ти страниц и датируется 26 апреля 2016 года. 

При этом полное содержание всех серий седьмого сезона, включая заключительный эпизод "The Dragon and the Wolf" залили в сеть под названием Шестая волна утечек HBO. Также компьютерные взломщики обнародовали контракты и другие данные актеров сериала.

Стоить отметить, финальный эпизод Игры престолов под названием Дракон и волк выйдет в эфир HBO в воскресенье, 27 августа.

Заключительный эпизод седьмого сезона продлится 79 минут и станет самым длинным в истории сериала.

Напомним, ранее хакерская группа OurMine взломала аккаунты телеканала НВО Twitter и Facebook. А также эта же группа провела взлом аккаунта "Игры престолов" в Twitter.
URA-Inform
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