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26 октября 17, 00:08
Финал "Игры престолов": букмекеры принимают ставки
сериал Игра престолов
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Наиболее вероятным победителем является Джон Сноу с коэффициентом 3.
Наиболее вероятным победителем является Джон Сноу с коэффициентом 3.

Букмекер принимают ставки на победителя финального сезона популярного фэнтезийного сериала "Игра престолов". В настоящее время наиболее вероятным победителем является Джон Сноу, коэффициент которого составляет 3 - то есть наименьший из всех остальных героев, передает UBR.ua.

Также одним из наиболее вероятных претендентов на престол является Дейенерис Таргариен с коэффициентом 5, однако по своим шансам она пока уступает Сноу. 

Серсея Ланнистер пока получила коэффициент 8, и располагается на третьем месте.

Что касается "Короля ночи", то его коэффициент - 12, как и у Тирриона Ланнистера.

"Основной поток ставок ожидается на завершающих стадиях сериала, но уже сейчас видна тенденция, при которой наши прогнозы незначительно расходятся с ожиданиями фанатов", - прокомментировал ставки маркетинг-директор Parimatch.com Илья Курочкин.

Ранее сообщалось, что звезда "Игры престолов" Софи Тернер, сыгравшая Сансу Старк, выходит замуж.
Korrespondent
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