Финал "Игры престолов": букмекеры принимают ставки

Букмекер принимают ставки на победителя финального сезона популярного фэнтезийного сериала "Игра престолов". В настоящее время наиболее вероятным победителем является Джон Сноу, коэффициент которого составляет 3 - то есть наименьший из всех остальных героев, передает UBR.ua.

Также одним из наиболее вероятных претендентов на престол является Дейенерис Таргариен с коэффициентом 5, однако по своим шансам она пока уступает Сноу.





Серсея Ланнистер пока получила коэффициент 8, и располагается на третьем месте.





Что касается "Короля ночи", то его коэффициент - 12, как и у Тирриона Ланнистера.





"Основной поток ставок ожидается на завершающих стадиях сериала, но уже сейчас видна тенденция, при которой наши прогнозы незначительно расходятся с ожиданиями фанатов", - прокомментировал ставки маркетинг-директор Parimatch.com Илья Курочкин.







