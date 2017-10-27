Премьера скандальной "Матильды": Протесты и красная дорожка

"Фильм о любовной жизни последнего царя вышел на экраны в России после нескольких месяцев споров, угроз и попыток поджога кинотеатров, показывающих его анонсы, - сообщает Шон Уокер в The Guardian. - Московская премьера "Матильды", рассказывающая о романе будущего Николая II и балерины Матильды Кшесинской, состоялась в обстановке повышенной безопасности во вторник вечером".

"Семеро российских православных религиозных активистов были задержаны полицией у кинотеатра за попытки провести протест против фильма", - говорится в статье.

"Хотя этот фильм - довольно стандартная костюмная романтическая картина, последний царь и его ближайшие родственники, казненные большевиками в 1918 году, были канонизированы Русской православной церковью в 2000 году, - указывает Уокер. - В фильме Николай показан неуклюжим и нерешительным. В картине есть ряд смягченных сцен секса между ним и его любовницей. Темное завершение фильма предрекает кровопролитие, которое последует за воцарением Николая II, - две революции и затем гражданскую войну".

"Выпуск фильма пришелся на год столетия двух российских революций. В связи с этим чувствительность к историческим травмам страны повышена. Многие религиозно настроенные россияне считают кинематографическое изображение царского романа неуместным", - говорится в статье.

"У этого фильма [режиссера Алексея] Учителя много влиятельных защитников, о чем свидетельствует то, что премьеру посетило много представителей артистической и политической элиты", - указывает журналист.

"Учитель, которого не назовешь диссидентом, в 2014 году подписал письмо о поддержке российской аннексии Крыма. Валерий Гергиев, звездный дирижер и сторонник Путина, дирижировал оркестром Мариинского театра, когда записывался саундтрек фильма", - сообщает Уокер.

Директор прокатной компании "Каро-Премьер" Алексей Рязанцев сообщил о дополнительных мерах безопасности в кинотеатрах, в которых будет показан фильм.