40 лет «Служебному роману»: любимые фразы (ФОТО)

Фильм был снят по пьесе «Сослуживцы», написанной самим Рязановым с Эмилем Брагинским, они же стали и авторами сценария к картине, в которой рассказывалось о сотрудниках статистического учреждения позднего СССР – или вообще о стране и людях того времени.













В «Служебном романе» Андрей Мягков исполнил роль робкого товарища Новосельцева, который в одиночку воспитывает двух детей – мальчика и еще мальчика, а Алиса Фрейндлих сыграла «нашу мымру», начальницу Людмилу Прокофьевну.













В картине также снялись Светлана Немоляева, Олег Басилашвили, Лия Ахеджакова, а сам «Служебный роман» вошел в золотой фонд отечественного кино – фильм стал лидером проката следующего, 1978 года, а многие фразы из него почти сразу ушли, что называется, в народ и узнаваемы до сих пор.







































