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26 октября 17, 21:49
40 лет «Служебному роману»: любимые фразы (ФОТО)
Служебный роман
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Сорок лет назад, 26 октября 1977 года, состоялся премьерный показ лирической комедии Эльдара Рязанова «Служебный роман».
Фильм был снят по пьесе «Сослуживцы», написанной самим Рязановым с Эмилем Брагинским, они же стали и авторами сценария к картине, в которой рассказывалось о сотрудниках статистического учреждения позднего СССР – или вообще о стране и людях того времени.



В «Служебном романе» Андрей Мягков исполнил роль робкого товарища Новосельцева, который в одиночку воспитывает двух детей – мальчика и еще мальчика, а Алиса Фрейндлих сыграла «нашу мымру», начальницу Людмилу Прокофьевну. 



В картине также снялись Светлана Немоляева, Олег Басилашвили, Лия Ахеджакова, а сам «Служебный роман» вошел в золотой фонд отечественного кино – фильм стал лидером проката следующего, 1978 года, а многие фразы из него почти сразу ушли, что называется, в народ и узнаваемы до сих пор.
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