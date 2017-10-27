Премьеры октября. Лучшие сериалы к Хэллоуину (ВИДЕО)

В основе каждой серии лежит реальная история, ставшая городское легендой. Игровые сцены перемежаются документальными кадрами исторической хроники.

Ужасающие события происходят то в 16 веке, то в 20, как в Европе, так и в Америке. Главный герой - рассказчик за кадром, а сами персонажи немногословны.

Авторами мини-сериала, отлично подходящего для вдохновения к Хэллоуину, стали создатели Секретных материалов и Ходячих мертвецов.

1922

С 20 октября на Netflix

В главной роли сериала по повести Стивена Кинга играет актер Томас Джейн, который уже снялся в двух фильмах-экранизациях короля ужасов - Ловец снов и Мгла.

История рассказывает о фермере, который убивает свою жену, настаивающей на продаже угодий и переезде в город.

Полиция, которой фермер рассказал об уходе жены из дома, не к чему зацепиться и подозревать его в убийстве, но безнаказанныи убийца не останется.

Ходячие мертвецы, 8 сезон

С 22 октября

Самый популярный образ Хэллоуина - зомби. В октябре вышел восьмой сезон одного из самых успешных телесериалов Ходячие мертвецы - мелодрама на фоне зомби-апокалипсиса.

Правда, чтобы семь лет удерживать интерес искушенного зрителя, сериалу и его героям приходится все время развиваться. Зрители отмечали, что седьмой сезон Ходячих был довольно скучноват, а шериф Рик Граймс вел себя как тряпка.

Восьмой сезон Ходячих мертвецов решил исправиться, поэтому открывается грандиозной батальной сценой. Во главе одной из сторон, конечно, стоит шериф.

Вавилон-Берлин

С 13 октября

Один из самых амбициозных европейских проектов переносит нас в Берлин до прихода Адольфа Гитлера к власти. Главный герой - комиссар местного отделения полицейского управления Гереон Рат - один из лучших следователей города.

Ему приходится идти по следу убийц, наркоторговцев и грабителей в атмосфере приближающегося хаоса. Сериал совмещает в себе жанры нуар, шпионский триллер и эротическая мелодрама.

Охотник за разумом

C 13 октября на Netflix

Драма Дэвида Финчера - определенно один из самых главных сериалов осени. Продлен на второй сезон за полгода до премьеры.

Действие сериала начинается в 1977 году, когда изучение криминальной психологии в ФБР только зарождалось.

В центре сюжета агенты ФБР, которые придумали термин "серийный убийца". У обоих героев есть реальные прототипы, но их имена и обстоятельства биографии изменены.

Агенты опрашивают находящихся в заключении серийных убийц с целью понимания их образа мыслей и раскрытия текущих преступлений.

Призраки

С 1 октября на Fox

Комедийный сериал, напоминающий разом и Охотников за привидениями, и Людей в черном, и Призрачный патруль, и - главным образом - сериал Бруклин 9-9.

История об агентах секретной правительственная службы под названием Тайное Бюро расследуют в Лос-Анджелесе невероятные загадки, связанные с призраками, инопланетянами и параллельными вселенными.

Один из них ранее был астрофизиком, другой - охранник, которого выперли из полиции.

Амнезия

Со 2 октября на Sony Sci-Fi

Американский триллер о ФБР, полиции, русской мафии, секс-трафике и девушке с амнезией - с налетом скандинавского нуара и шансом понравиться аудитории культовой компьютерной игры Fahrenheit.

Состоятельного финансиста приговаривают к пожизненному заключению за убийство агента ФБР Эмили Берн, которая подозревала его в череде маниакальных преступлений.

Шесть лет спустя ее находят в заброшенном доме. Эмили мало что помнит о том, что с ней все это время творилось, кроме того, что ее держал в заключении и пытал мужчина в маске.

За это время ее муж Джек, тоже агент ФБР, женился на другой женщине, а сын почти ее забыл и называет мамой свою мачеху. Кроме того, у ФБР появляются свидетельства и улики, заставляющие заподозрить, что Эмили - не жертва, а преступница.

Очень странные дела, 2 сезон

С 27 октября на Netflix

Выпущенный в середине лета мистический многосерийный триллер Очень странные дела от братьев Даффери и Шона Леви получил весьма высокий рейтинг IMDB.

Второй из четырех запланированных сезонов главной телесказки нашего времени будет посвящен Хэллоуину 1984 года. Главные герои, как и в первом сезоне, сталкиваются с красавицей и чудовищем из параллельной вселенной.



