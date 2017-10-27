Премьеры октября. Лучшие сериалы к Хэллоуину (ВИДЕО)

Скоро Хэллоуин, популярность которого в Украине только расстет, а значит пора найти вдохновение или создать подходящую атмосферу.
Предлагаем лучшие сериалы октября, которые, к тому же, оказались идельными для праздника, когда духи умерших могут вернуться на землю.Предание
В основе каждой серии лежит реальная история, ставшая городское легендой. Игровые сцены перемежаются документальными кадрами исторической хроники.
Ужасающие события происходят то в 16 веке, то в 20, как в Европе, так и в Америке. Главный герой - рассказчик за кадром, а сами персонажи немногословны.
Авторами мини-сериала, отлично подходящего для вдохновения к Хэллоуину, стали создатели Секретных материалов и Ходячих мертвецов.
1922
С 20 октября на Netflix
История рассказывает о фермере, который убивает свою жену, настаивающей на продаже угодий и переезде в город.
Полиция, которой фермер рассказал об уходе жены из дома, не к чему зацепиться и подозревать его в убийстве, но безнаказанныи убийца не останется.
Ходячие мертвецы, 8 сезон
С 22 октября
Самый популярный образ Хэллоуина - зомби. В октябре вышел восьмой сезон одного из самых успешных телесериалов Ходячие мертвецы - мелодрама на фоне зомби-апокалипсиса.
Правда, чтобы семь лет удерживать интерес искушенного зрителя, сериалу и его героям приходится все время развиваться. Зрители отмечали, что седьмой сезон Ходячих был довольно скучноват, а шериф Рик Граймс вел себя как тряпка.
Восьмой сезон Ходячих мертвецов решил исправиться, поэтому открывается грандиозной батальной сценой. Во главе одной из сторон, конечно, стоит шериф.
Вавилон-Берлин
С 13 октября
Один из самых амбициозных европейских проектов переносит нас в Берлин до прихода Адольфа Гитлера к власти. Главный герой - комиссар местного отделения полицейского управления Гереон Рат - один из лучших следователей города.
Ему приходится идти по следу убийц, наркоторговцев и грабителей в атмосфере приближающегося хаоса. Сериал совмещает в себе жанры нуар, шпионский триллер и эротическая мелодрама.
Охотник за разумом
C 13 октября на Netflix
Драма Дэвида Финчера - определенно один из самых главных сериалов осени. Продлен на второй сезон за полгода до премьеры.
Действие сериала начинается в 1977 году, когда изучение криминальной психологии в ФБР только зарождалось.
В центре сюжета агенты ФБР, которые придумали термин "серийный убийца". У обоих героев есть реальные прототипы, но их имена и обстоятельства биографии изменены.
Агенты опрашивают находящихся в заключении серийных убийц с целью понимания их образа мыслей и раскрытия текущих преступлений.
Призраки
С 1 октября на Fox
Комедийный сериал, напоминающий разом и Охотников за привидениями, и Людей в черном, и Призрачный патруль, и - главным образом - сериал Бруклин 9-9.
История об агентах секретной правительственная службы под названием Тайное Бюро расследуют в Лос-Анджелесе невероятные загадки, связанные с призраками, инопланетянами и параллельными вселенными.
Один из них ранее был астрофизиком, другой - охранник, которого выперли из полиции.
Амнезия
Со 2 октября на Sony Sci-Fi
Американский триллер о ФБР, полиции, русской мафии, секс-трафике и девушке с амнезией - с налетом скандинавского нуара и шансом понравиться аудитории культовой компьютерной игры Fahrenheit.
Состоятельного финансиста приговаривают к пожизненному заключению за убийство агента ФБР Эмили Берн, которая подозревала его в череде маниакальных преступлений.
Шесть лет спустя ее находят в заброшенном доме. Эмили мало что помнит о том, что с ней все это время творилось, кроме того, что ее держал в заключении и пытал мужчина в маске.
За это время ее муж Джек, тоже агент ФБР, женился на другой женщине, а сын почти ее забыл и называет мамой свою мачеху. Кроме того, у ФБР появляются свидетельства и улики, заставляющие заподозрить, что Эмили - не жертва, а преступница.
Очень странные дела, 2 сезон
С 27 октября на Netflix
Выпущенный в середине лета мистический многосерийный триллер Очень странные дела от братьев Даффери и Шона Леви получил весьма высокий рейтинг IMDB.
Второй из четырех запланированных сезонов главной телесказки нашего времени будет посвящен Хэллоуину 1984 года. Главные герои, как и в первом сезоне, сталкиваются с красавицей и чудовищем из параллельной вселенной.