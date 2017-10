Миллионы и мужчины Джулии Робертс: красотка празднует юбилей

Трудно себе представить, но это так: голливудской звезде Джулии Робертс в субботу, 28 октября, стукнет 50 лет. И она по-прежнему — красотка. Чей вид заставляет улыбаться. И заставляет прокручивать в памяти эту песню: «Pretty woman, walkin' down the street. Pretty woman the kind I like to meet...» А «МК» решил вспомнить несколько любопытных фактов об этой женщине.









Фильм «Красотка» изначально должен был стать мрачной историей из жизни «ночных бабочек». Кадр из фильма





■ ■ ■





Мировую известность Джулии принесла, конечно же, романтическая комедия-мелодрама «Красотка», снятая в 1990 году и собравшая $464 млн долларов в прокате — по тем временам очень неплохие деньги. Вообще Робертс считается одной из самых успешных голливудских актрис: если сложить воедино кассовые сборы фильмов с ее участием, то получится сумма более чем в $2,7 млрд. Да и вообще на протяжении девяностых и в начале двухтысячных Джулия Робертс была самой высокооплачиваемой актрисой в мире. Если за «Красотку» она получила $300 тыс., то за роль в «Улыбке Моны Лизы» ей достался беспрецедентный гонорар в $25 млн! Сейчас она, конечно, зарабатывает уже не так много. Но тем не менее входит в топ-десятку самых дорогих работниц фабрики грез. Согласно опубликованным этим летом данным журнала Forbes, она со своими $12 млн, заработанными за год, находится на 8-м месте в рейтинге актрис. Ну и не грех напомнить, что Джулия пять раз была названа журналом People самой прекрасной женщиной в мире.













■ ■ ■





Вообще-то по-настоящему Робертс зовется не Джулия, а Джули (Джули Фиона, если точнее). Имя пришлось ей поменять при вступлении в Гильдию актеров США, так как там уже состояла актриса по имени Джули Робертс. В детстве будущая звезда мечтала стать ветеринарным врачом. Но судьба распорядилась иначе. Впервые на большом экране девушка появилась почти тридцать лет назад в фильме «Удовлетворение» («Satisfaction»). А еще раньше она сыграла крошечную — без упоминания в титрах! — роль в ничем не примечательной комедии «Пожарная команда». Кинокритики заметили ее в производственно-романтической комедии «Мистическая пицца». А роль в «Стальных магнолиях» принесла молодой актрисе «Золотой глобус» и первую номинацию на «Оскар».









Такой Джулия была в 1990 году.

■ ■ ■





Фильм, который прочнее всего ассоциируется с именем Джулии Робертс, — конечно же, «Красотка». Интересно, если бы с этой лентой сложилось дело так, как было задумано первоначально, имел бы он такой успех? Поначалу название фильма было вовсе не «Pretty Woman», а «$3000» (столько главная героиня-проститутка должна была получить за ночь с клиентом). И роль Вивиан могла достаться другой — например, Карен Аллен или Мэг Райан. Да и хеппи-энда тоже не предполагалось: в первоначальной версии герой-любовник должен был вышвырнуть из своей жизни наркоманку с пониженной социальной ответственностью. Ведь фильм задумывался не как романтическая комедия, а скорее как мрачный рассказ о нелегкой жизни секс-работниц Лос-Анджелеса. Однако все получилось так, как получилось. Роль досталась Джулии, фильм обрел счастливый конец и название из той самой песни Роя Орбисона. Ну а Робертс получила всемирную славу, еще один «Золотой глобус» и очередную номинацию на «Оскар».





■ ■ ■





По ранней молодости у Джулии Робертс была весьма бурная личная жизнь — с ней крутили романы Мэтью Перри, Лиам Нисон, Дэниел Дэй-Льюис, Бенджамин Брэтт. С канадским актером Кифером Сазерлендом отношения дошли чуть ли не до свадьбы — но дня за три до даты бракосочетания пара рассталась. А в 1993 году Джулия вышла замуж за актера и певца кантри Лайла Ловетта. Однако не прошло и двух лет, как брак распался.





Второй опыт семейной жизни у Робертс оказался, похоже, более удачным: в 2002 году она вышла за кинооператора Дэниела Модера. У четы родились трое детей. Сначала двойня — девочка Хэзел Патриша и мальчик Финнеас Уолтер. А потом еще один сын — Генри Даниэл Модер.





■ ■ ■





Отец Джулии был баптистом, а мать — католичкой. И сама Джулия выросла католичкой. Однако в одном из своих интервью в 2010 году Робертс сообщила миру, что она исповедует индуизм и считает себя последовательницей знаменитого гуру Ним Кароли Баба. Даже дети Джулии получили новые имена в честь индуистских богов — Хэзел получила имя Лакшми, Финнеас — Ганеш, а Генри — Кришна Балрам. Это произошло в 2009 году в одном из ашрамов во время съемок фильма «Ешь, молись, люби». К слову, съемки этой ленты с участием Джулии Робертс вызвали тогда недовольство у жителей индийской деревни, которые не могли попасть в местный храм для ритуальных служб.