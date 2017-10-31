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31 октября 17, 17:27
Вайнштейна исключили из Гильдии продюсеров Америки
Харви Вайнштейна
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Кинематографист подвергся этому из-за скандала с сексуальными домогательствами.
Кинематографист подвергся этому из-за скандала с сексуальными домогательствами.

Американского продюсера Харви Вайнштейна исключили пожизненно из Гильдии продюсеров Америки, передает Deadline. Причиной стал разгоревшийся недавно вокруг него секс-скандал с домогательствами.

Издание сообщает, что руководящий совет PGA проголосовал за то, чтобы начать процедуру исключения Харви Вайнштейна. Известно также, что ему отводилось 15 дней на подачу апелляции.

Продюсер сам покинул организацию, после чего гильдия решила ввести для него пожизненный запрет. Решение в данном вопросе было принято единогласно.
Представители PGA называют данный шаг "беспрецедентным" и отмечают всю серьезность данного вопроса после разгоревшегося вокруг Вайнштейна громкого скандала.


Ранее сообщалось, что Харви Вайнштейн подал в суд на собственную компанию.
Korrespondent
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