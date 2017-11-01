«Киборги»: Официальный трейлер украинского фильма (ВИДЕО)

Фильм «Киборги» снимает режиссер Ахтем Сеитаблаев. На собственной странице в Facebook он сообщил об опубликованном трейлере украинской киноленты.

«Дорогие друзья, вместе с командой представляем вам официальный трейлер нашего фильма «Киборги», — говорится в сообщении.

Как отмечается на странице фильма в YouTube, премьера «Киборгов» запланирована на 7 декабря 2017 года.

По словам режиссера, премьера фильма об украинских героях посвящена Амине Окуевой, которая погибла от рук киллеров 30 октября 2017 года возле села Глеваха в Киевской области.

«Амина Окуева, сестра моя ...лично я посвящаю эту премьеру тебе... Вечная память... Герои не умирают... Слава Украине!», — отметил Сеитаблаев.

Как известно, бои за Донецкий аэропорт начались в ночь с 25 на 26 мая 2014 года после того, как терминал аэропорта захватили боевики ДНР. Однако уже через два дня украинские военные освободили аэропорт и заняли оборону, которую удерживали до конца года, несмотря на постоянные обстрелы.

В течение 242 дней украинские «киборги» защищали аэропорт от наступления врага, пока здание, что находились на его территории, в результате длительных боев не было уничтожено полностью.

В Министерстве обороны Украины позже рассказали, что в обоих терминалах аэропорта не осталось ни одного укрепления, которое бы обеспечивало защиту военным от снайперов и танков.

Напомним, 15 августа, на канале Youtube появился первый тизер украинского фильма «Киборги» Ахтема Сеитаблаева. В описании к тизеру отмечается, что история картины не о войне, а о современных героях, которые защищают родную землю от агрессора.

Источник: Ракурс