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1 ноября 17, 15:40
Умер актер из сериала "Улицы разбитых фонарей"
Сергей Кудрявцев
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Актер Сергей Кудрявцев, известный по сериалам «Убойная сила» и «Ментовские войны», умер в Санкт-Петербурге в возрасте 56 лет.

Новость о смерти актера сообщили, первого ноября, в театре Ленсовета, где он работал.

Отмечается, что причиной смерти стала тяжелая болезнь, с которой артист долгое время боролся, подробности не раскрываются.

Церемония прощания с актером пройдет в театре Ленсовета, которому он служил, 3 ноября.

Кудрявцев родился в Эстонии в 1961 году. В 1981-м исполнил главную роль в фильме-спектакле "Сказку эту поведаю теперь я свету". В театре Ленсовета актер служил с 2005 года. Также актер сыграл эпизодические роли в нескольких сезонах "Улиц разбитых фонарей", снимался в телесериалах "Бандитский Петербург", "Идиот", "Клим" и "Седьмая руна".

Как сообщалось ранее, в Лос-Анджелесе в возрасте 89 лет умер известный актер театра и кино Роберт Гийом. Родственники артиста сообщают, что причиной смерти актера стала продолжительная борьба с раком.
URA-Inform
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