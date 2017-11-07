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Новости кино
7 ноября 17, 11:22
В фильме Люка Бессона показали украинских астронавтов. ВИДЕО
Валериан и город тысячи планет
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Пользователи Сети обнаружили у одной из делегаций космонавтов шевроны с украинским флагом.

Режиссер Люк Бессон представил Украину космической державой в фантастическом блокбастере "Валериан и город тысячи планет", премьера которого состоялась в июле.

Пользователи соцсетей обнаружили у делегации космонавтов, появляющейся в одной из сцен, шевроны с украинским флагом, передают украинские СМИ.

Сцена, в которой украинская делегация прибывает на космическую станцию, показана в самом начале фильма. Помимо украинцев, там присутствуют представители других стран.

Известно, что премьера фильма Бессона состоялась в июле этого года.

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В фильме «Валериан и город тысячи планет» появляются украинские космонавты. это признание успехов нашей космонавтики. Шах и мат, кацапы!

В главных ролях в фильме снялись Дейн Дехан и Кара Делевинь. Лента рассказывает о приключениях космических спецагентов, ставших невольными участниками межгалактического заговора.

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URA-Inform
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