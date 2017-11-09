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Новости кино
8 ноября 17, 22:22
Умер звезда сериалов «Возвращение Мухтара» и «Брат за брата»
Тарас Денисенко
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Знаменитый Украинский актер театра и кино Тарас Денисенко умер 7 ноября в Киеве в возрасте 52 лет.

Об этом звезда написала на своей странице в соцсети Facebook.

Согласно словам Приходько, украинцам в первую очередь необходимо перестать уповать исключительно на власть, а начинать строить будущее с самих себя.

"Не втюхивать пафосную шароварщину, а прививать аргументированную любовь к Родине. Любовь, которую мы омыли кровью ради будущего наших детей", - подчеркнула певица.

Кстати, совсем недавно известная артистка была награждена нагрудным знаком "Волонтер Украины".

Напомним, как сообщалось, известная украинская певица Анастасия Приходько поведала о съемках нового клипа на песню "Goodbye", в котором будут присутствовать лесбийские сцены.
km.ru
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