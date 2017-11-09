Кевина Спейси вырежут из нового фильма

В новом фильме "Все деньги мира" вырежут сцены со скандальным Кевном Спейси и переснимут их с другим актером, передает Associated Press.

Издание также отмечает, ссылаясь на источники, что вместо Спейси будет снят канадский актер Кристофер Пламмер.





Режиссером картины выступил Ридли Скотт, который, в свою очередь, не намерен менять дату премьеры фильма, даже несмотря на столь беспрецедентный случай.

Премьера картины "Все деньги мира" ожидается 22 декабря этого года.





Ранее сообщал, что актер Кевин Спейси был обвинен в изнасиловании британским коллегой.



