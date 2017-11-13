"Карточный домик" продолжат без Кевина Спейси

Создатели сериала "Карточный домик" пытаются переработать концепцию шестого сезона, в желании убрать из него главного героя Фрэнка Андервуда, роль которого исполнял скандальный актер Кевин Спейси, передает CNN.

Издание ссылается на инсайдера с телеканала. По его словам, Netflix не желает закрывать успешный телевизионный проект, и хочет продолжить его без героя Спейси.





Известно, что прототип главного героя Фрэнсис Уркхарт в британской версии сериала был убит в заключительном эпизоде.





Ранее сообщалось, что количество жертв американского актера Кевина Спейси достигло 15-ти.



