Романтические картины 2017: фильмы, которые нужно посмотреть

ТЮЛЬПАННАЯ ЛИХОРАДКА
Наверняка, вы слышали об этом фильме. А теперь еще надо посмотреть. История действительно достойная. А какие там есть сцены... Ух, аж дух захватывает.
ПРИЗРАКИ ИСМАЭЛЯ
На Каннском кинофестивале его оценили положительно, сюжет довольно непростой. Интересно, с кем же останется главный герой и сможет ли он побороть свое чувство вины. Мы уже внесли это кино в своей собственный список "вечером обязательно посмотрю")
ОН И ОНА
Многообещающее название фильма. И сразу понятно, что он о любви и отношениях. С одной стороны это комедия, но главные герои сталкиваются сразу с несколькими проблемами. Поэтому будт интересно, чем закончится их история.
СУСАНА, ТЫ МЕНЯ УБИВАЕШЬ
В центре картины мужчина, которому казалось, что у него все замечательно. Но в один день его мир рухнул. Причиной тому - женщина. Что будет с ним и будет ли он вместе с женщиной, которая ему небезразлична? Смотрите сами.
ДЫШИ РАДИ НАС
В фильме рассказывается о Робине Кавендише, который прикован к постели из-за болезни. Но его супруга не готова оставить своего возлюбленного и решает любыми силами поднять его на ноги. Удалось ли Робину ощутить вкус жизни - об этом узнаете сами.
Источник: ivona