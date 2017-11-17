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17 ноября 17, 18:08
Романтические картины 2017: фильмы, которые нужно посмотреть
Призраки Исмаэля
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Фильмы про любовь, которые нельзя пропустить и нужно посмотреть в этом году.
Мы продолжаем находить для вас фильмы, мимо которых уж никак нельзя пройти. На этот раз мы подобрали романтические картины. Найдите время и посмотрите эти экранные истории до конца этого года – сами или же в приятной компании:)

ТЮЛЬПАННАЯ ЛИХОРАДКА


PrtSc с фильма "Тюльпанная лихорадка"


Наверняка, вы слышали об этом фильме. А теперь еще надо посмотреть. История действительно достойная. А какие там есть сцены... Ух, аж дух захватывает.

ПРИЗРАКИ ИСМАЭЛЯ


PrtSc с фильма "Призраки Исмаэля"

На Каннском кинофестивале его оценили положительно, сюжет довольно непростой. Интересно, с кем же останется главный герой и сможет ли он побороть свое чувство вины. Мы уже внесли это кино в своей собственный список "вечером обязательно посмотрю")

ОН И ОНА


PrtSc с фильма "Он и Она"


Многообещающее название фильма. И сразу понятно, что он о любви и отношениях. С одной стороны это комедия, но главные герои сталкиваются сразу с несколькими проблемами. Поэтому будт интересно, чем закончится их история.

СУСАНА, ТЫ МЕНЯ УБИВАЕШЬ


PrtSc с фильма "Сусана, ты меня убиваешь"

В центре картины мужчина, которому казалось, что у него все замечательно. Но в один день его мир рухнул. Причиной тому - женщина. Что будет с ним и будет ли он вместе с женщиной, которая ему небезразлична? Смотрите сами.

ДЫШИ РАДИ НАС


PrtSc с фильма "Дыши ради нас"


В фильме рассказывается о Робине Кавендише, который прикован к постели из-за болезни. Но его супруга не готова оставить своего возлюбленного и решает любыми силами поднять его на ноги. Удалось ли Робину ощутить вкус жизни - об этом узнаете сами.

Источник: ivona

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