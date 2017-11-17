Романтические картины 2017: фильмы, которые нужно посмотреть

Мы продолжаем находить для вас фильмы, мимо которых уж никак нельзя пройти. На этот раз мы подобрали романтические картины. Найдите время и посмотрите эти экранные истории до конца этого года – сами или же в приятной компании:)

ТЮЛЬПАННАЯ ЛИХОРАДКА

PrtSc с фильма "Тюльпанная лихорадка"





Наверняка, вы слышали об этом фильме. А теперь еще надо посмотреть. История действительно достойная. А какие там есть сцены... Ух, аж дух захватывает.

ПРИЗРАКИ ИСМАЭЛЯ

PrtSc с фильма "Призраки Исмаэля"

На Каннском кинофестивале его оценили положительно, сюжет довольно непростой. Интересно, с кем же останется главный герой и сможет ли он побороть свое чувство вины. Мы уже внесли это кино в своей собственный список "вечером обязательно посмотрю")

ОН И ОНА

PrtSc с фильма "Он и Она"





Многообещающее название фильма. И сразу понятно, что он о любви и отношениях. С одной стороны это комедия, но главные герои сталкиваются сразу с несколькими проблемами. Поэтому будт интересно, чем закончится их история.

СУСАНА, ТЫ МЕНЯ УБИВАЕШЬ

PrtSc с фильма "Сусана, ты меня убиваешь"

В центре картины мужчина, которому казалось, что у него все замечательно. Но в один день его мир рухнул. Причиной тому - женщина. Что будет с ним и будет ли он вместе с женщиной, которая ему небезразлична? Смотрите сами.

ДЫШИ РАДИ НАС

PrtSc с фильма "Дыши ради нас"





В фильме рассказывается о Робине Кавендише, который прикован к постели из-за болезни. Но его супруга не готова оставить своего возлюбленного и решает любыми силами поднять его на ноги. Удалось ли Робину ощутить вкус жизни - об этом узнаете сами.

Источник: ivona