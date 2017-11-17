Скандал вокруг Лиги справедливости: Россию заменили Польшей

На широкие экраны вышел фильм производства DC Comics "Лига справедливости". Не обошлось без курьезов – в русском переводе фильма финальная сцена разворачивается не в России, а в Польше. Об этом инциденте в фильме "Лига справделивости" обратили внимание в Telegram-канале "Карнавал".





"Россия в русском переводе внезапно стала Польшей. Уже второй раз в случае с DC локализаторы отчаянно стирают "российский след" – в прошлом году в "Бэтмене против Супермена" на ракете замазали логотип Роскосмоса", – говорится в сообщении.





В оригинале картины финальная схватка происходит на севере России. А вот в русском перевод фильма – сцена разворачивается в Польше.





Отметим, что финальная схватка в фильме происходит в стране третьего мира, расположенной на западе Европы. Точное название страны нигде не указывается, однако все надписи на зданиях сделаны на русском.





Напомним, Warner Bros. представила на конференции Comic Con в Сан-Диего специальный трейлер фильма "Лига справедливости", в котором представлен ряд супергероев вселенной комиксов DC Comics. По сюжету фильма, Бэтмен и Супермен собирают команду героев, чтобы вместе противостоять могущественному злодею Дарксайду.