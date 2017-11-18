В сети показали концовку "Титаника", не вошедшую в фильм

В сети опубликовали часть концовки легендарного фильма "Титаник" (1997) от режиссера Джеймса Кэмерона, которая не вошла в окончательный вариант картины. Как сообщает издание Mirror, режиссер урезал концовку фильма из-за требования прокатной компании Paramount.





Именно она требовала сократить пятичасовой фильм. Финальная сцена, где главная героиня – Роуза – выбирается из спасательной шлюпки также попала под сокращение. На опубликованном видео показано, как Роуз и многих других людей поднимают из воды.





Премьера фильма "Титаник" в США состоялась 19 декабря 1997 года. "Титаник" стал первым в истории кинематографа фильмом, бюджет которого составил 200 миллионов долларов – это было невероятным рекордом. "Титаник" стал первым в истории фильмом, который получил сразу и "Оскар", и премию MTV Movie Awards как лучший фильм. "Титаник" стал вторым фильмом, который получил рекордное количество номинаций на премию "Оскар" – 14, после "Все о Еве" (1950). "Титаник" также является одним из трех фильмов, которые получили по 11 премий "Оскар"; двумя другими являются "Бен-Гур" (1959) и "Властелин колец: Возвращение короля" (2003).







