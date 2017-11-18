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17 ноября 17, 21:04
В сети показали концовку "Титаника", не вошедшую в фильм
Титаник
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Режиссер урезал концовку фильма из-за требования прокатной компании Paramount
В сети опубликовали часть концовки легендарного фильма "Титаник" (1997) от режиссера Джеймса Кэмерона, которая не вошла в окончательный вариант картины. Как сообщает издание Mirror, режиссер урезал концовку фильма из-за требования прокатной компании Paramount.

Именно она требовала сократить пятичасовой фильм. Финальная сцена, где главная героиня – Роуза – выбирается из спасательной шлюпки также попала под сокращение. На опубликованном видео показано, как Роуз и многих других людей поднимают из воды.

Премьера фильма "Титаник" в США состоялась 19 декабря 1997 года. "Титаник" стал первым в истории кинематографа фильмом, бюджет которого составил 200 миллионов долларов – это было невероятным рекордом. "Титаник" стал первым в истории фильмом, который получил сразу и "Оскар", и премию MTV Movie Awards как лучший фильм. "Титаник" стал вторым фильмом, который получил рекордное количество номинаций на премию "Оскар" – 14, после "Все о Еве" (1950). "Титаник" также является одним из трех фильмов, которые получили по 11 премий "Оскар"; двумя другими являются "Бен-Гур" (1959) и "Властелин колец: Возвращение короля" (2003).


Напомним, в США в честь 20-летия "Титаника" фильм еще раз покажут в прокате на большом экране. Показ планируется начать с 1 декабря в течение недели. Об этом сообщает Entertainment Weekly со ссылкой на анонс режиссера картины Джеймса Кэмерона.

Источник: segodnya.ua 
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