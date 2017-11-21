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21 ноября 17, 11:00
Стало известно, кто сыграет Джеймса Бонда
Джеймс Бонд
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В новом фильме "бондианы" главного героя вновь сыграет Дэниел Крейг.
В новом фильме "бондианы" главного героя вновь сыграет Дэниел Крейг.

Актер Дэниел Крейг в интервью со Стивеном Кольбером заявил, что вновь сыграет Джеймса Бонда в предстоящем фильме об агенте 007, передает Huffington Post.

"Я весь день даю интервью и люди меня спрашивали, и, я думаю, что я был довольно скромен, но чувствовал, что если я собираюсь сказать правду, то я должен сказать правду тебе", - отметил Крейг.

Также актер подчеркнул, что будущий фильм, вероятно, станет для него последним, поскольку он хочет покинуть франшизу "на высокой ноте".

Дэниел Крейг - британский актер, получивший широкую известность после съемок в фильмах об агенте Джеймсе Бонде. За все время он сыграл в четырех фильмах "бондианы".
Korrespondent
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