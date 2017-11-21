Стало известно, кто сыграет Джеймса Бонда

Актер Дэниел Крейг в интервью со Стивеном Кольбером заявил, что вновь сыграет Джеймса Бонда в предстоящем фильме об агенте 007, передает Huffington Post.

"Я весь день даю интервью и люди меня спрашивали, и, я думаю, что я был довольно скромен, но чувствовал, что если я собираюсь сказать правду, то я должен сказать правду тебе", - отметил Крейг.





Также актер подчеркнул, что будущий фильм, вероятно, станет для него последним, поскольку он хочет покинуть франшизу "на высокой ноте".





Дэниел Крейг - британский актер, получивший широкую известность после съемок в фильмах об агенте Джеймсе Бонде. За все время он сыграл в четырех фильмах "бондианы".



