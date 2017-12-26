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26 декабря 17, 10:12
"Звездные войны 8" продолжили доминировать в прокате
Звездные войны 8
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Фильм "Звездные войны 8: Последние джедаи" не уступил лидерство в американском и мировом прокатах на прошедших выходных.
В Северной Америке картина собрала еще 68,4 миллиона долларов, а ее совокупные сборы достигли 745 миллионов долларов.

В целом восьмой эпизод отстает от своего предшественника на 30 процентов, но опережает в прокате фильм "Изгой-один: Звездные войны. Истории" на 40 процентов. Традиционно в рождественский сочельник активность кинозрителей снижается по обе стороны океана, а в Великобритании в Рождество большинство кинотеатров и вовсе закрыто. "Звездные войны 8" еще не вышли в Китае.

Второе место в американском прокате занял дебютант - "Джуманджи: Зов джунглей", стартовавший с результатом в 34 миллиона долларов. Это довольно слабый показатель для проекта стоимостью в 90 миллионов долларов, но фильм все же имеет все шансы добиться успеха в международном прокате.

Третье место занял мюзикл "Идеальный голос 3", собравший в свои первые выходные 20,4 миллиона долларов. Стоит также отметить чрезвычайно посредственный старт картины под названием "Величайший шоумен". Фильм с производственным бюджетом в 84 миллиона долларов сумел собрать в американском прокате лишь 8,6 миллиона долларов.

Источник: https://www.kinonews.ru
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