Walt Disney в очередной раз возглавила кинорынок США

Как утверждает портал Boxofficemojo, ее рыночная доля составила 20,2 процента, у финишировавшей второй студии Warner Bros. 19,6 процента.





Победа Walt Disney ем более примечательна, так как в 2017 году она представила лишь восемь кинопроектов, тогда как у Warner Bros. их было 19. В целом же учитывались результаты 12 и 32 релизов, соответственно. Таким образом, Walt Disney лидирует на американском рынке второй год подряд. В 2016 году ее преимущество было еще большим, в том числе из-за феноменальных результатов фильма "Звездные войны: Эпизод 7 - Пробуждение Силы", а также большего числа кинопроектов.





Самыми успешными фильмами Walt Disney в 2017 году оказались "Красавица и чудовище" (504 миллиона долларов), "Стражи Галактики. Часть 2" (389 миллионов долларов), "Тор 3: Рагнарек" (306 миллионов долларов) и "Звездные войны 8: Последние джедаи", домашние кассовые сборы которого еще только предстоит подсчитать.





У Warner Bros. лишь два фильма преодолели отметку в 300 миллионов долларов в американском прокате - "Чудо-женщина" и "Оно".



