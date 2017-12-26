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26 декабря 17, 10:20
Новый фильме о Клеопатре будет политическим триллером
Клеопатра
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В новом фильме о Клеопатре будет много секса.
Новый фильм, посвященный египетской царице Клеопатре, будет политическим триллером с обилием секса. Об этом рассказал в интервью изданию The Hollywood Reporter, один из сценаристов проекта Дэвид Скарпа.

"Что касается "Клеопатры", то вместо того, чтобы делать некий эпический фильм - трехчасовой, с большим числом статистов и актерами, которые говорят с очевидным британским акцентом - мы стремимся создать настоящий политический триллер. Грязный, кровавый с руганью, большим количеством секса и тому подобным. Примерно на два часа. С большим числом убийств. То есть, будем двигаться в прямо противоположном направлении от представлений о том, каким должен быть подобный фильм", - сказал он. Сроки работ над проектом по-прежнему не уточняются.

Напомним, что студия Sony Pictures пытается снять фильм с 2009 года. В основе его сценария должна была оказаться книга писательницы Стейси Скифф под названием "Жизнь Клеопатры", в которой исследовалось восхождение Клеопатры к вершинам власти в античном мире и ее влияние на мировую историю.

В августе 2009 года сообщалось, что предложение занять пост режиссера получил Дени Вильнев, однако после провала фильма "Бегущий по лезвию 2049" неизвестно. осталось ли это предложение в силе.

Источник: https://www.kinonews.ru
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