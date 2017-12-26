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26 декабря 17, 10:21
Из прокатной версии "Звездных войн 8" вырезали 30 минут
Звездные войны 8: Последние джедаи
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В прокатную версию фантастического фильма "Звездные войны 8: Последние джедаи" не были включены несколько важных эпизодов общим хронометражем более 30 минут.
Об этом рассказал изданию Collider, специалист по монтажу Боб Дускей, работавший над картиной.

В частности, зрители не увидели третий урок, который Люк Скайуокер преподал Рэй, также был вырезан длинный эпизод с персонажем Бенисио Дель Торо. "Ну, и вторжение на корабль Сноука. Там много чего было вырезано из этого эпизода". - сказал Дускей. Он не уточнил смогут ли поклонники картины увидеть эти материалы в будущем, когда восьмой эпизод поступит в продажу на различных носителях.

Отметим, что "Звездные войны 8" стартовали со вторым результатом в истории американского проката. Всего за неделю с момента старта фильм собрал в мировом прокате более 700 миллионов долларов без учета Китая, где релиз состоится лишь в январе 2018 года.

В восьмом эпизоде ключевые роли сыграли Марк Хэмилл, Кэрри Фишер, Адам Драйвер, Дэйзи Ридли, Джон Бойега, Оскар Айзек, Энди Серкис, Люпита Нионго, Донал Глисон, Энтони Дэниелс. Постановщик Райан Джонсон будет курировать создание следующей трилогии, события которой происходят во вселенной "Звездных войн".

Источник: https://www.kinonews.ru
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