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26 декабря 17, 10:32
В перезагрузке "Хэллоуина" вернется оригинальный Майкл Майер
Хэллоуин
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Хорошая новость для ценителей хоррор-классики.
Перезагрузка фильма "Хэллоуин" станет данью уважения оригиналу.

В обновленную франшизу вернется не только Джейми Ли Кертис, неоднократно сыгравшая сестру серийного маньяка-психопата Майкла Майерса, но и актер Ник Касл. Об этом сообщает ресурс Bloody Disgusting.

Ник Касл в первую очередь является сценаристом и режиссером, а не актером. За свою кинематографическую карьеру он снялся всего в четырех фильмах, из которых две роли были совершенно эпизодическими. Но не роль убийцы Майкла Майерса, которую Касл исполнил в оригинальном "Хэллоуине" Джона Карпентера 1978 года выпуска.

Что касается перезагрузки, Карпентер значится исполнительным продюсером и творческим консультантом. Этот ребут проигнорирует существование сиквелов и обратится исключительно к первой части. Действие развернется в альтернативной реальности.

Вместе с Джейми Ли Кертис в актерском составе значится Джуди Грир, которая сыграет дочь Лори Строуд.

Нику Каслу сегодня 70. Но под маской возраст все равно не заметен. А трюки актеру поможет исполнить каскадер Джеймс Джуд Кортни.

Релиз намечен на 2018 год.

Источник: https://kinoafisha.ua
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