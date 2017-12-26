В перезагрузке "Хэллоуина" вернется оригинальный Майкл Майер

Перезагрузка фильма "Хэллоуин" станет данью уважения оригиналу.





В обновленную франшизу вернется не только Джейми Ли Кертис, неоднократно сыгравшая сестру серийного маньяка-психопата Майкла Майерса, но и актер Ник Касл. Об этом сообщает ресурс Bloody Disgusting.





Ник Касл в первую очередь является сценаристом и режиссером, а не актером. За свою кинематографическую карьеру он снялся всего в четырех фильмах, из которых две роли были совершенно эпизодическими. Но не роль убийцы Майкла Майерса, которую Касл исполнил в оригинальном "Хэллоуине" Джона Карпентера 1978 года выпуска.





Что касается перезагрузки, Карпентер значится исполнительным продюсером и творческим консультантом. Этот ребут проигнорирует существование сиквелов и обратится исключительно к первой части. Действие развернется в альтернативной реальности.





Вместе с Джейми Ли Кертис в актерском составе значится Джуди Грир, которая сыграет дочь Лори Строуд.





Нику Каслу сегодня 70. Но под маской возраст все равно не заметен. А трюки актеру поможет исполнить каскадер Джеймс Джуд Кортни.





Релиз намечен на 2018 год.



