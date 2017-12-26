Леди Гагу и Брэдли Купера будут продвигать на "Оскар" 2019

Одной из первых график релизов в соответствии с "оскаровской" гонкой принялась менять Warner Bros., передвинувшая картину "Звезда родилась" поближе к сезону кинонаград. Руководство студии настолько впечатлила актерская игра Брэдли Купера и Леди Гага, что теперь фильм выйдет осенью 2018 года вместо весны – чтобы получить повышенные шансы на внимание Киноакадемии и потенциальный "Оскар".





Изначально "Звезда родилась", режиссерский дебют Брэдли Купера, должна была выйти 18 мая 2018 года. Теперь же премьера картины в кинотеатрах состоится только 5 октября – по традиции, именно осенью в прокат выходят фильмы, впоследствии становящиеся фаворитами "Оскара".





Съемки "Звезда родилась" закончились достаточно давно, стадия монтажа также подходит к завершению и, по сути, фильм уже полностью готов – вот только ради потенциальных наград боссы Warner Bros. "придерживают" его почти на год, рассчитывая на номинации для Брэдли Купера и Леди Гага.





Отметим, что у Брэдли Купера уже есть 3 номинации на "Оскар", но пока ни одной победы, а Леди Гага свою первую и пока единственную номинацию на "Оскар" получила в 2016 году за песню к фильму "Зона охоты".



