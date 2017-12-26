Украинский фильм "Червоный" получит приквел

То есть перед нами первая украинская кинофраншиза.





На днях Госкино подписало контракт с компанией "ИнсайтМедиа продюсерский центр" о предоставлении государственной финансовой поддержки фильму "Червоный. Без линии фронта", который станет предысторией исторической драмы "Червоный", вышедшей на экраны летом этого года, на День независимости.





В основу приквела лягут первые две главы романа Андрея Кокотюхи "Червоный". Собственно, сам писатель и выступил сценаристом. Режиссерское кресло снова займет Заза Буадзе. В продюсерах значатся Владимир Филиппов и Алла Овсянникова.





Общий производственный бюджет картины составит 43,9 миллиона гривен, из которых государство предоставит половину — 21,95 миллиона.





Главным героем снова станет хорунжий УПА Данило Червоный. Действие развернется в Кременце в 1930-х годах, задолго до основания УПА, и расскажет о становлении этого героя. Червоный знакомится с радикалами и решает вступить в борьбу за независимость Украины. Его товарищ из коллегиума Юра Дорош видит для страны другое будущее — коммунистическое. Так бывшие друзья оказываются по разные стороны баррикад и снова пересекаются лишь в 1943 году. Теперь Червоный — член УПА, а Дорош — капитан НКВД. Они — заклятые враги.





Когда планируется выход приквела, пока не сообщается.



