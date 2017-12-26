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Кино
Новости кино
26 декабря 17, 10:42
Украинский фильм "Червоный" получит приквел
Червоный
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Кажется, это первый в истории украинского кинематографа фильм-продолжение (если не считать "Любовь в большом городе", которая больше российская, чем украинская, и "Слугу народа", первая часть которого вышла на ТВ).
То есть перед нами первая украинская кинофраншиза.

На днях Госкино подписало контракт с компанией "ИнсайтМедиа продюсерский центр" о предоставлении государственной финансовой поддержки фильму "Червоный. Без линии фронта", который станет предысторией исторической драмы "Червоный", вышедшей на экраны летом этого года, на День независимости.

В основу приквела лягут первые две главы романа Андрея Кокотюхи "Червоный". Собственно, сам писатель и выступил сценаристом. Режиссерское кресло снова займет Заза Буадзе. В продюсерах значатся Владимир Филиппов и Алла Овсянникова.

Общий производственный бюджет картины составит 43,9 миллиона гривен, из которых государство предоставит половину — 21,95 миллиона.

Главным героем снова станет хорунжий УПА Данило Червоный. Действие развернется в Кременце в 1930-х годах, задолго до основания УПА, и расскажет о становлении этого героя. Червоный знакомится с радикалами и решает вступить в борьбу за независимость Украины. Его товарищ из коллегиума Юра Дорош видит для страны другое будущее — коммунистическое. Так бывшие друзья оказываются по разные стороны баррикад и снова пересекаются лишь в 1943 году. Теперь Червоный — член УПА, а Дорош — капитан НКВД. Они — заклятые враги.

Когда планируется выход приквела, пока не сообщается.

Источник: https://kinoafisha.ua/
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