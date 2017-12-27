ТОП-5 лучших рождественских мультфильмов

Все мы в хотим верить в чудеса, все в душе немного дети, всем нам хочется рождественского уюта и настроения после просмотра фильмов и мультфильмов. Мультфильмы переносят нас в детство, дарят ощущение тепла и чуда. Предлагаем подборку рождественских мультфильмов для волшебного настроения.
Чудесный рождественский мультфильм "Полярный экспресс"
Кадр из мультфильма "Полярный экспресс"
Это история о мальчике, который верил в Санту, хотя все указывало на то, что его не существует. Но однажды его искренняя вера была вознаграждена.
Мультфильм "Рождественская история"
Фото: travelog.me
Это история о старом скупердяе Эбенезере Скрудже, который за одну ночь побывает во множестве местах и испытает невероятные чувства. Скрудж презирает все, кроме денег. Это стоящий фильм для тех, кто перестал верить в дружбу и чувства.
Мультфильм "Секретная служба Санта Клауса"
Фото: NoNaMe
Занятная история о том, как Санта успевает подготовить все к Рождеству всего за одну ночь.
Смешной мультфильм "Ледниковый период: Гигантское Рождество"
Фото: freebfg.org
В канун Рождества Сид попадает в черный список Санты. Поэтому Сид отправляется в путешествие на северный полюс. Мэнни и компания помогают ему и спасают Рождество.
Теплый мультфильм "Зима в Простоквашино"
Кадр из мультфильма "Зима в Простоквашино"
Прекрасный семейный мультфильм о дружбе, семье, домашних животных. Юмор и песни заставляют искренне улыбаться и ждать Нового года.
Напомним, окунуться в атмосферу праздника помогут фильмы про Новый год и Рождество. Добрые, романтические, динамические, семейные, для просмотра вдвоем или в одиночестве: мы сделали подборку праздничных фильмов на любой вкус.