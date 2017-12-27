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Новости кино
27 декабря 17, 09:27
Арнольд Шварценеггер против Джеки Чана в сиквеле "Вия"
Джеки Чан и Арнольд Шварцнеггер
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Состоялась премьера нового трейлера фильма "Тайна Печати дракона: Путешествие в Китай", который станет прямым продолжением фэнтези "Вий 3D", снятого по мотивам произведения Николая Васильевича Гоголя.
Впервые в ролике представлены эпизоды запечатлевшие поединок исполнителей ключевых ролей Джеки Чана и Арнольда Шварцнеггера.

По сюжету главный герой первого фильма Джонатан Грин отправляется в путешествие по Дальнему Востоку и Китаю, что, естественно, оборачивается для него чередой новых увлекательных, а порой и смертельно опасных приключений. В фильме снимались Джейсон Флеминг, Чарльз Дэнс, Синтхун Яо, Кристофер Фэйрбэнк, Рутгер Хауэр, Мартин Клеббэ, Юрий Колокольников, Павел Воля и другие популярные голливудские и российские артисты.

Напомним, что Джеки Чан и Арнольд Шварценеггер уже снимались вместе в одном кинопроекте. Речь идет об экранизации знаменитого произведения Жюля Верна "Вокруг света за 80 дней", которая была представлена зрителям в 2004 году.

Фильм "Тайна Печати дракона: Путешествие в Китай" выйдет в прокат в 2018 году, точная дата премьеры на момент написания данной заметки не уточнялась. Ниже опубликован новый дублированный трейлер картины.


Источник: https://www.kinonews.ru
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