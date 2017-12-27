Арнольд Шварценеггер против Джеки Чана в сиквеле "Вия"

Впервые в ролике представлены эпизоды запечатлевшие поединок исполнителей ключевых ролей Джеки Чана и Арнольда Шварцнеггера.





По сюжету главный герой первого фильма Джонатан Грин отправляется в путешествие по Дальнему Востоку и Китаю, что, естественно, оборачивается для него чередой новых увлекательных, а порой и смертельно опасных приключений. В фильме снимались Джейсон Флеминг, Чарльз Дэнс, Синтхун Яо, Кристофер Фэйрбэнк, Рутгер Хауэр, Мартин Клеббэ, Юрий Колокольников, Павел Воля и другие популярные голливудские и российские артисты.





Напомним, что Джеки Чан и Арнольд Шварценеггер уже снимались вместе в одном кинопроекте. Речь идет об экранизации знаменитого произведения Жюля Верна "Вокруг света за 80 дней", которая была представлена зрителям в 2004 году.





Фильм "Тайна Печати дракона: Путешествие в Китай" выйдет в прокат в 2018 году, точная дата премьеры на момент написания данной заметки не уточнялась. Ниже опубликован новый дублированный трейлер картины.



