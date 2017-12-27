Вин Дизель возглавил рейтинг самых кассовых актеров 2017

Фильмы с участием актера - "Форсаж 8" и "Три икса: Мировое господство" - собрали в прокате более 1,6 миллиарда долларов. В подсчете не учитывалось участие Дизеля в развитии киновселенной Marvel.





На втором месте с 1,5 миллиарда долларов оказался коллега Дизеля по франшизе "Форсаж" Дуэйн Джонсон, в активе которого также оказались "Спасатели Малибу" и "Джуманджи: Зов джунглей".





Третью строчку рейтинга заняла Галь Гадот, фильмы с участием которой ("Чудо-женщина" и "Лига справедливости") собрали в прокате 1,4 миллиарда долларов.





Остальные места в первой десятке распределились следующим образом.





4. Эмма Уотсон (1,3 миллиарда долларов)





5. Джонни Депп (1,1 миллиарда долларов)





6. Дэйзи Ридли (1,08 миллиарда долларов)





7. Том Холлэнд (888 миллионов долларов)





8. Крис Прэтт (864 миллиона долларов)





9. Крис Хемсворт (845 миллионов долларов)





10. Джон Бойега (815 миллионов долларов)





В исследовании не учитывались сборы анимационных фильмов, в которых популярные голливудские актеры лишь озвучивали рисованных персонажей.



