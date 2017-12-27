Lucasfilm приготовилась к провалу фильма о Хане Соло

Об этом со ссылкой на свои источники сообщает издание Screen Geek. Тревога руководства студии усилилась после ситуации с восьмым эпизодом "Звездных войн", который, несмотря на высокие оценки кинокритиков, вызвал недовольство в среде фанатов саги.





Анонимные информаторы утверждают, что основной причиной пораженческих настроений стала "неспособность играть исполнителя главной роли Олдена Эйренрайка. "Ему требовалась помощь педагогов по актерскому мастерству для каждой сцены. К тому же сценарий оставляет желать много лучшего. Это будет настоящая автокатастрофа", - прокомментировал один из них.





Напомним, что производство картины было весьма непростым. В июне 2017 года были уволены режиссеры Фил Лорд и Крис Миллер. В официальном заявлении по этому поводу говорилось о "творческих разногласиях", а в кулуарах утверждалось, что недовольство Lucasfilm было вызвано попыткой постановщиков превратить Соло в комичного персонажа. В дальнейшем режиссерский пост занял Рон Ховард, который был вынужден переснять многие эпизоды.





Релиз запланирован на 24 мая 2018 года. В фильме также снимались Эмилия Кларк, Вуди Харрельсон, Тэнди Ньютон, Пол Беттани, Дональд Гловер и другие актеры.



