Мэтта Деймона требуют убрать из фильма "8 подруг Оушена"

Причиной тому стали недавние комментарии актера о сексуальных домогательствах, пишет Digital Spy.





Петиция собрала 18 000 подписей.





Напомним, "8 подруг Оушена" — это спин-офф фильма "11 друзей Оушена", главными героями которого являются исключительно женские персонажи, а именно сестра Дэнни Оушена, сыгранного Джорджем Клуни, и ее подруги, которые также затевают феерическое ограбление.





В фильме заняты Сандра Буллок, Кейт Бланшетт, Энн Хэтэуэй, Хелена Бонем Картер, Рианна, Сара Полсон и другие. В конце прошлого года было подтверждено, что Дэймон, снимавшийся в трилогии Содерберга, исполнит в спин-оффе камео.





В этом месяце Дэймон высказался по поводу большого голливудского скандала с сексуальными домогательствами, отметив, что "необходимо различать различные виды сексуальных домогательствах": "Думаю, это замечательно, что женщины решились рассказать свои истории, и это совершенно необходимо. Но существует целый спектр подобного поведения… Есть разница между похлопыванием кого-то по заднице и изнасилованием или растлением детей, верно? Оба эти поведения должны быть искоренены без каких-либо вопросов, но их не следует смешивать".





За это на Дэймона обрушились с критикой. В частности, в петиции сказано, что подобные высказывания актера противоречат феминистической концепции фильма "8 подруг Оушена" и могут помешать его промокампании. Поэтому камео якобы стоит вырезать.





"Мэтт Дэймон не должен быть в этом фильме. Я призываю продюсеров картины Джорджа Клуни и Стивена Содерберга удалить его камео", — написал автор ходатайства.





Напомним, релиз "8 подруг Оушена" намечен на 21 июня 2018 года.



