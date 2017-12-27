Стали известны самые кассовые актеры года

Российский Forbes обнародовал рейтинг самых кассовых актеров 2017 года, основанный на данных сайта Box Office Mojo. Последний отслеживает сборы картин в прокате. Лидером списка оказался актер Вин Дизель, который снялся в фильме "Форсаж 8".

Сообщается, что общие сборы фильма с ним в главной роли составили 1,6 миллиарда долларов.





На второй позиции идет актер Дуэйн Джонсон, ставший партнером Вина Дизеля по съемочной площадке в "Форсаже 8". А замыкает тройку лидеров актриса Галь Гадот, сыгравшая в фильмах "Чудо-женщина" и "Лига справедливости".





В первую десятку также вошли Эмма Уотсон, Джонни Депп, Дэйзи Ридли, Том Холланд, Крис Прэтт, Крис Хемсворт и Джон Бойега.





Ранее сообщалось, что журнал Forbes назвал самых переоцененных актеров года.



