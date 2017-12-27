Сборы проектов Walt Disney перевалили за $6 млрд

Об этом сообщает издание Deadline. Таким образом, Walt Disney стала единственной голливудской компанией, которой удалось добиться такого результата дважды. Также Walt Disney оказалась единственной, кому удалось собирать три года подряд более пяти миллиардов долларов в мировом прокате.





Четыре самых успешных старта 2017 года в домашнем прокате продемонстрировали также фильмы Wlat Disney - "Звездные войны 8: Последние джедаи", "Красавица и чудовище", "Стражи Галактики 2" и "Тор 3: Рагнарек". Эти же кинопроекты стали и основными "локомотивами" компании в мировом прокате.





Сказка "Красавца и чудовище" на момент написания данной заметки все еще оставалась самым кассовым фильмом 2017 года и в американском и мировом прокатах. Вероятнее всего, ей придется уступить пальму первенства по итогам проката восьмого эпизода "Звездных войн".





Последнему еще только предстоит стартовать в Китае, также его сборы существенно вырастут за время длинных рождественских и новогодних каникул.





Напомним, что абсолютный рекорд был установлен Walt Disney в 2016 году, когда благодаря седьмому эпизоду "Звездных войн" компании удалось собрать более семи миллиардов долларов.



