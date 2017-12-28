Умер британский актер из "Звездных войн" Элфи Кертис (ВИДЕО)

Отметим, что в четвертом эпизоде фантастической саги персонаж Кертиса с изуродованным лицом появляется в небольшой сцене в забегаловке города Мос-Эйсли на Татуине. Он хвастается перед Люком Скайуокером, что приговорен к смертной казни в 12 звездных системах.
История доктора Эвазана получила развитие в комиксах и различных дополнительных материалах по вселенной "Звездных войн": он занимался хирургией, но намеренно причинял пациентам страдания. В результате чего ему отплатили тем же, изуродовав лицо. Персонаж появился и в спин-оффе "Изгой-один: Звездные Войны. Истории".
Также знаменитым актера сделали фильмы "Человек-слон" Дэвида Линча и сериалы "Утраченные империи", "Чисто английское убийство" и "Мягкое прикосновение".
Соболезнования в связи со смертью актера выразил его коллега Марк Хэмилл, сыгравший в "Звездных войнах" Люка Скайуокера. По словам Хэмилла, Кертис в кадре казался ужасающим, но в жизни он был смешным и добрым, настоящим джентльменом.
Как сообщалось ранее, на 93-м году жизн умер композитор, народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии СССР Владимир Шаинский.