Умер британский актер из "Звездных войн" Элфи Кертис (ВИДЕО)

Отметим, что в четвертом эпизоде фантастической саги персонаж Кертиса с изуродованным лицом появляется в небольшой сцене в забегаловке города Мос-Эйсли на Татуине. Он хвастается перед Люком Скайуокером, что приговорен к смертной казни в 12 звездных системах.

История доктора Эвазана получила развитие в комиксах и различных дополнительных материалах по вселенной "Звездных войн": он занимался хирургией, но намеренно причинял пациентам страдания. В результате чего ему отплатили тем же, изуродовав лицо. Персонаж появился и в спин-оффе "Изгой-один: Звездные Войны. Истории".



