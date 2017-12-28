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28 декабря 17, 10:06
Марк Хэмилл почтил память Кэрри Фишер
Кэрри Фишер
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Марк Хэмилл почтил память исполнительницы роли Принцессы Леи Кэрри Фишер, опубликовав на своей официальной странице в социальной сети Twitter серию забавных иллюстраций и фотографий со съемок "Звездных войн".
"Никто из нас не исчезает по-настоящему", - написал он, сопроводив комментарий хэштегами #AlwaysWithUs и #CarrieOnForever (#ВсегдаСнами и #КэрриНавсегда).

Напомним, что Кэрри Фишер скончалась 27 декабря 2016 года от сердечного приступа, который случился у нее на борту самолета, следовавшего из Лондона, где актриса участвовала в презентации своей книги, в Лос-Анджелес. В дальнейшем в крови актрисы были обнаружены кокаин, метадон и вещества опиумной группы. Несмотря на присутствие вышеназванных препаратов, эксперты не смогли с уверенностью заявить, что именно их наличие или комбинация стали причиной смерти Фишер.

Актриса успела завершить съемки в фильме "Звездные войны 8: Последние джедаи". Предполагалось, что у нее будет внушительная партия и в девятом эпизоде. Студия Lucasfilm уже пообещала, что не будет воссоздавать образ Принцессы Леи с помощью компьютерной графики, а в сценарий девятого фильма будет внесены все необходимы изменения.



Источник: https://www.kinonews.ru
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