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28 декабря 17, 10:08
"Звездные войны 8" сокрушили "Чудо-женщину" в прокате
Звездные войны 8
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Кассовые сборы фильма "Звездные войны 8: Последние джедаи" в Северной Америке превысили 423 миллиона долларов.
Это позволило ему вытеснить со второго места в рейтинге самых успешных кинопроектов 2017 года экранизацию комиксов DC "Чудо-женщина", завершившую прокат с результатом 412 миллионов долларов.

Лидером пока осталась сказка "Красавица и чудовище", созданная студией Walt DIsney. Ее сборы в американском прокате превысили 500 миллионов долларов. Ожидается, что восьмой эпизод "Звездных войн" сможет улучшить это достижение уже до наступления Нового года. На момент написания данной заметки мировые сборы картины превышали 800 миллионов долларов. Вероятнее всего, по итогам проката "Звездные войны 8" станут самым кассовым фильмов 2017 года, а возможно, и войдут в пятерку абсолютных лидеров. В картине снимались Марк Хэмилл, Кэрри Фишер, Адам Драйвер, Дэйзи Ридли, Джон Бойега, Оскар Айзек, Энди Серкис, Люпита Нионго, Донал Глисон, Энтони Дэниелс и другие популярные актеры.

Успешный старт этого фильма позволил материнской компании Walt Disney стать единственным голливудским мейджором, которому дважды удалось собрать в прокате более шести миллиардов долларов, причем, два раза подряд.

Источник: https://www.kinonews.ru
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