Съемки продолжения "Чужого" отменены

Об этом сообщает издание Comic Book со ссылкой на участника проекта,пожелавшего сохранить анонимность. "Подготовка к съемкам сиквела "Завета" должна была начаться в Сиднее в этом месяце. Но после таких результатов в прокате, съемки были отменены, а реквизит выставлен на аукцион еще пару месяцев назад. Так что изначальный план, предполагавший быстрый старт съемок продолжения, уже не актуален, и никаких иных планов нет", - прокомментировал источник.





Естественно, эта информация еще нуждается в официальном подтверждении и пока может расцениваться как слух. Однако стоит отметить, что кассовые сборы картины действительно оставляли желать много лучшего. При бюджете в 100 миллионов долларов "Чужой: Завет" собрал в мировом прокате лишь 240 миллионов долларов, то есть вряд ли покрыл все расходы на производство и рекламу.





К тому же, студия Fox была приобретена компанией Walt Disney со всей ее библиотекой фильмов, в которую входит в том числе и франшиза "Чужой". Вполне вероятно, у новых владельцев есть свои собственные представления о развитии знаменитой в прошлом серии, которые никак не связаны с концепцией, которую предложил Ридли Скотт.



