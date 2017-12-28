Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
33.24
USD
27.95
RUB
0.49
EUR
33.44
USD
28.01
RUB
0.49
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Кино
Новости кино
28 декабря 17, 10:09
Съемки продолжения "Чужого" отменены
чужой
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Съемки продолжения фильма "Чужой: Завет" отменены и реквизит картины ушел с молотка.
Об этом сообщает издание Comic Book со ссылкой на участника проекта,пожелавшего сохранить анонимность. "Подготовка к съемкам сиквела "Завета" должна была начаться в Сиднее в этом месяце. Но после таких результатов в прокате, съемки были отменены, а реквизит выставлен на аукцион еще пару месяцев назад. Так что изначальный план, предполагавший быстрый старт съемок продолжения, уже не актуален, и никаких иных планов нет", - прокомментировал источник.

Естественно, эта информация еще нуждается в официальном подтверждении и пока может расцениваться как слух. Однако стоит отметить, что кассовые сборы картины действительно оставляли желать много лучшего. При бюджете в 100 миллионов долларов "Чужой: Завет" собрал в мировом прокате лишь 240 миллионов долларов, то есть вряд ли покрыл все расходы на производство и рекламу.

К тому же, студия Fox была приобретена компанией Walt Disney со всей ее библиотекой фильмов, в которую входит в том числе и франшиза "Чужой". Вполне вероятно, у новых владельцев есть свои собственные представления о развитии знаменитой в прошлом серии, которые никак не связаны с концепцией, которую предложил Ридли Скотт.

Источник: https://www.kinonews.ru
Ещё по теме:
8 фильмов о секретах кинобизнеса (ВИДЕО)
В Сети раскрыли дату выхода нового "Оно"
"Слуга народа 2" поборется за приз на фестивале в Германии
Джеймс Кэмерон о технических деталях будущих "Аватаров"
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:

Последние новости
Обзор кинопремьер, стартующих в прокате 28 декабря
noimageМарк Уолберг метит в режиссеры
noimageУ Бена Аффлека семь пятниц на неделе
noimageКритики назвали главного кинозлодея года
noimage"Звездные войны 8" сокрушили "Чудо-женщину" в прокате
Лента новостей