Критики назвали главного кинозлодея года

По версии кинокритиков сайта, главными злодеями в мире кино стали белые люди из хоррора о расизме "Прочь" режиссера Джордана Пила.





За звание также боролись Стервятник из "Человека-паука: Возвращение домой", репликант-боевик Лав из "Бегущего по лезвию 2049", агент Ричард Стрикленд из "Формы воды" и капитализм, во всей красе представленный в фильме "Окча".





В номинации "Самая странная вещь, о которой я думаю до сих пор" победила картина "Книга Генри" Колина Треворроу. Лента рассказывает о матери-одиночке, воспитывающей двух мальчиков, один из которых является гением.





Лучшей экшн-сценой кинокритики признали эпизод из "Чудо-женщины", когда супергероиня в одиночку штурмует линию обороны немецких солдат.





Режиссером года назван Гильермо дель Торо, снявший в 2017 году "Форму воды", главным актером — Джеймс Франко в "Горе-творце", актрисой — Фрэнсис МакДорманд в фильме "Три билборда на границе Эббинга, Миссури".



