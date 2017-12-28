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28 декабря 17, 10:12
Критики назвали главного кинозлодея года
Прочь
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Портал Collider составил список главных злодеев, актеров, режиссеров и сцен фильмов, вышедших в 2017 году.
По версии кинокритиков сайта, главными злодеями в мире кино стали белые люди из хоррора о расизме "Прочь" режиссера Джордана Пила. 

За звание также боролись Стервятник из "Человека-паука: Возвращение домой", репликант-боевик Лав из "Бегущего по лезвию 2049", агент Ричард Стрикленд из "Формы воды" и капитализм, во всей красе представленный в фильме "Окча".

В номинации "Самая странная вещь, о которой я думаю до сих пор" победила картина "Книга Генри" Колина Треворроу. Лента рассказывает о матери-одиночке, воспитывающей двух мальчиков, один из которых является гением.

Лучшей экшн-сценой кинокритики признали эпизод из "Чудо-женщины", когда супергероиня в одиночку штурмует линию обороны немецких солдат.

Режиссером года назван Гильермо дель Торо, снявший в 2017 году "Форму воды", главным актером — Джеймс Франко в "Горе-творце", актрисой — Фрэнсис МакДорманд в фильме "Три билборда на границе Эббинга, Миссури".

Источник: https://112.ua
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