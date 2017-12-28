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28 декабря 17, 10:23
У Бена Аффлека семь пятниц на неделе
Бен Аффлек
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Бен Аффлек снова захотел быть режиссером фильма о Бэтмене.
То буду играть Бэтмена, то не буду. То буду режиссером сольника о Бэтмене, то не буду. А теперь вот опять буду.

Напомним, изначально Аффлек собирался не только исполнить главную роль в предстоящем спин-оффе о Брюсе Уэйне, но и лично сесть в режиссерское кресло. Затем актер заявил, что у него вряд ли получится совместить работу в кадре и за кадром, и от должности постановщика отказался. После же разгромных рецензий в адрес картины "Бэтмен против Супермена" прошел слух, что Аффлек, скорее всего, и от роли откажется. В частности, его младший брат Кейси заявил, что сомневается, что Бен останется в проекте.

Студия Warner тем временем назначила режиссером "Бэтмена" Мэтта Ривза, создателя фильмов "Рассвет планеты обезьян" и "Война за планету обезьян". А позже по Сети прошел еще один слух: будто Ривз видит в роли Брюса Уэйна Джейка Джилленхола.

И вот на днях Бен Аффлек, беседуя с турецким изданием Daily Sabah, сказал, что все еще надеется, что в какой-то момент снимет свой собственный фильм о Бэтмене:

"Мне это интересно. И я всегда оценивал этот материал по достоинству. Я действительно хочу сам поставить фильм о Бэтмене. Но у меня на руках ни разу не было сценария, которым я был бы доволен. Поэтому сейчас работа кипит, и готовится еще один скрипт… Я был искренне счастлив сделать „Лигу справедливости“, и мне правда нравится работать с этой командой людей".

Значит ли это, что Warner и DC готовят два фильма о Бэтмене? Вполне возможно. Один снимет Мэтт Ривз с участием Джилленхола, а второй Аффлек с участием… Аффлека?

Источник: https://kinoafisha.ua
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