Марк Уолберг метит в режиссеры

На днях актер поговорил с сайтом Collider о премьере фильма "Все деньги мира" со своим участием, которая состоялась прямо на Рождество, 25 декабря. Уолберг рассказал о съемках, о пересъемках, о том, каким шоком для него было намерение Ридли Скотта переснять кучу сцен по новой и какими сумасшедшими были последние недели, когда нужно было успеть к запланированной дате релиза.





Но еще Марк Уолберг признался, что планирует дебютировать на режиссерском поприще. И что у него уже даже есть подходящая история для дебюта. Подробности актер раскрывать не стал, отметил лишь, что в основу сценария будут положены реальные события, которые произошли в штате Висконсин.





По словам Уолберга, он может приступить к съемкам режиссерского дебюта уже в следующем году.





Напомним, "Все деньги мира" получил хорошие отзывы от критиков, которые назвали фильм добротным триллером с фантастическим выступлением Кристофера Пламмера, заменившего оскандалившегося Кевина Спейси. Также эксперты отметили игру Мишель Уильямс. Уолберг сыграл в картине бывшего оперативника ЦРУ, нанятого миллиардером Гетти, чтобы вернуть домой его похищенного внука.



