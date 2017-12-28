Обзор кинопремьер, стартующих в прокате 28 декабря

Комедия "Очень плохие мамочки 2". Эми, Карла и Кики норовятся преодолеть несметное количество проблем, источником которых становятся неожиданно прибывшие к ним на Рождество представительные мамочки...





Триллер "Убийство священного оленя". К неожиданным последствиям приводит попытка преуспевающего хирурга оказать поддержку подростку из неблагополучной семьи.





Анимация "Тайная жизнь насекомых". Когда Аполлон, маленький сверчок с большим сердцем, прибывает в царство мелких зверей, он немедленно нарушает их спокойную жизнь. Злой и ревнивый Хьюгетт, двоюродный брат королевы Маргариты, берет в плен Аполлона и обвиняет его в том, что тот пытался похитить государыню, чтобы посеять панику среди населения. Но вскоре Маргариту похищают сообщники Хьюгетта, для того чтобы захватить власть. Аполлону и его новым друзьям предстоит очистить свое имя и спасти королеву.





Приятного Вам просмотра!





