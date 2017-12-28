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Новости кино
28 декабря 17, 11:25
Обзор кинопремьер, стартующих в прокате 28 декабря
Очень плохие мамочки 2
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Предлагаем Вашему вниманию свежий обзор кинофильмов, которые можно будет увидеть в кинотеатрах Украины с 28 декабря.
Комедия "Очень плохие мамочки 2". Эми, Карла и Кики норовятся преодолеть несметное количество проблем, источником которых становятся неожиданно прибывшие к ним на Рождество представительные мамочки...

Триллер "Убийство священного оленя". К неожиданным последствиям приводит попытка преуспевающего хирурга оказать поддержку подростку из неблагополучной семьи.

Анимация "Тайная жизнь насекомых". Когда Аполлон, маленький сверчок с большим сердцем, прибывает в царство мелких зверей, он немедленно нарушает их спокойную жизнь. Злой и ревнивый Хьюгетт, двоюродный брат королевы Маргариты, берет в плен Аполлона и обвиняет его в том, что тот пытался похитить государыню, чтобы посеять панику среди населения. Но вскоре Маргариту похищают сообщники Хьюгетта, для того чтобы захватить власть. Аполлону и его новым друзьям предстоит очистить свое имя и спасти королеву.

Приятного Вам просмотра!

Источник: https://kinoafisha.ua
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