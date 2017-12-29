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29 декабря 17, 10:50
Просмотровые копии претендентов на "Оскар" попали в Сеть
Тоня против всех
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Просмотровые копии некоторых фильмов, которые считаются претендентами на главные премии текущего наградного сезона, попали в Сеть.
Как сообщает ресурс Torrent Freak, ответственность за это взяла на себя группа хакеров, именующая себя Hive-CM8, которая анонсировала свою акцию как "подарок к Рождеству".

В частности, был опубликованы такие картины, как "Последний развевающийся флаг", "Леди Берд", "Тоня против всех", "Зови меня своим именем" и другие.

"Не забывайте, что просмотр такой копии не может сравниться с походом в кино, вам следует все же сходить на сеанс и поддержать продюсеров. Наш релиз предназначен в первую очередь для тех, кто по каким-то причинам не может посетить кинотеатр, например, из-за болезни или потому, что в их стране эти фильмы и вовсе не были в прокате. Так что мы просто представляем таким зрителям возможность насладиться этими фильмами", - говорится в анонсе.

Напомним, что эта же группа хакеров взяла на себя ответственность за "слив" в Сеть фильма Квентина Тарантино "Омерзительная восьмерка" еще до его релиза. В дальнейшем хакеры принесли официальные извинения из-за того,что их действия не позволили картине собрать более внушительную сумму в мировом прокате.

Источник: https://www.kinonews.ru
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