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29 декабря 17, 10:52
Назван самый популярный у пиратов сериал 2017 года
Игра престолов
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Сериал "Игра престолов" шестой раз подряд стал самым популярным телевизионным шоу года среди видеопиратов.
Об этом свидетельствуют результаты исследования, которое ежегодно проводит издание Torrent Freak. Отмечается,что сразу после премьеры финальной серии очередного сезона количество одновременных загрузок в файлообменных сетях превышало 400 тысяч. 

Остальные места в первой десятке поделили следующие сериалы:

2. "Ходячие мертвецы"

3. "Флэш"

4. "Теория большого взрыва"

5. "Рик и Морти"

6. "Побег"

7. "Шерлок"

8. "Викинги"

9. "Форс-мажоры"

10. "Стрела"

Напомним, что ранее главный российский поисковик - Яндекс представил статистику запросов, на основе которой был составлен рейтинг самых популярных телешоу.

Среди иностранных абсолютным лидером также оказался сериал "Игра престолов". Также основанный на произведении "Песнь люда и пламени" проект был включен по итогам 2017 года в десятку лучших сериалов по версии Американского института кино. "Игра престолов" будет претендовать на престижную премию "Золотой глобус 2018" в категории "лучший драматический сериал".

Источник: https://www.kinonews.ru
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