Назван самый популярный у пиратов сериал 2017 года

Об этом свидетельствуют результаты исследования, которое ежегодно проводит издание Torrent Freak. Отмечается,что сразу после премьеры финальной серии очередного сезона количество одновременных загрузок в файлообменных сетях превышало 400 тысяч.
Остальные места в первой десятке поделили следующие сериалы:
2. "Ходячие мертвецы"
3. "Флэш"
4. "Теория большого взрыва"
5. "Рик и Морти"
6. "Побег"
7. "Шерлок"
8. "Викинги"
9. "Форс-мажоры"
10. "Стрела"
Напомним, что ранее главный российский поисковик - Яндекс представил статистику запросов, на основе которой был составлен рейтинг самых популярных телешоу.
Среди иностранных абсолютным лидером также оказался сериал "Игра престолов". Также основанный на произведении "Песнь люда и пламени" проект был включен по итогам 2017 года в десятку лучших сериалов по версии Американского института кино. "Игра престолов" будет претендовать на престижную премию "Золотой глобус 2018" в категории "лучший драматический сериал".