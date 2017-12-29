Назван самый популярный у пиратов сериал 2017 года

Об этом свидетельствуют результаты исследования, которое ежегодно проводит издание Torrent Freak. Отмечается,что сразу после премьеры финальной серии очередного сезона количество одновременных загрузок в файлообменных сетях превышало 400 тысяч.





Остальные места в первой десятке поделили следующие сериалы:





2. "Ходячие мертвецы"





3. "Флэш"





4. "Теория большого взрыва"





5. "Рик и Морти"





6. "Побег"





7. "Шерлок"





8. "Викинги"





9. "Форс-мажоры"





10. "Стрела"





Напомним, что ранее главный российский поисковик - Яндекс представил статистику запросов, на основе которой был составлен рейтинг самых популярных телешоу.





Среди иностранных абсолютным лидером также оказался сериал "Игра престолов". Также основанный на произведении "Песнь люда и пламени" проект был включен по итогам 2017 года в десятку лучших сериалов по версии Американского института кино. "Игра престолов" будет претендовать на престижную премию "Золотой глобус 2018" в категории "лучший драматический сериал".



